Bewaffneter Raub in Thun – Messer-Mann überfiel Salt-Store Die Kantonspolizei sucht nach einem Mann, der am Donnerstagabend einen bewaffneten Raubüberfall verübt hat.

Der Eingang zum Bälliz in Thun, wo der der Salt Store überfallen wurde. Fotografin: Franzika Scheidegger

Der Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag gegen 20.10 Uhr gemeldet, dass es in einem Salt Store im Bälliz in Thun zu einem Raubüberfall gekommen sei. Gemäss ersten Erkenntnissen trat ein Mann an einen Verkäufer, als dieser dabei war, das Verkaufsgeschäft abzuschliessen. Der Mann forderte unter Vorhalten eines Messers Bargeld und Mobiltelefone. «Der unbekannte Mann behändigte das Deliktsgut, verstaute dieses in seinem grauschwarz karierten Rucksack sowie einer schwarzen Sporttasche und flüchtete in der Folge in unbekannte Richtung», heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei weiter. Der Verkäufer blieb unverletzt.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Nachsuche konnte er bislang nicht angehalten werden. Der Unbekannte ist gemäss Aussagen zwischen 25 und 35 Jahre alt, ist zirka 180 bis 185 Zentimeter gross und von heller Hautfarbe. Der Mann war zum Tatzeitpunkt mit schwarzen Trainerhosen und einer dunkelblauen Trainerjacke mit auffälliger FILA-Aufschrift auf beiden Ärmeln gekleidet. Zudem trug er ein schwarzes Baseball Cap, eine schwarze Sonnenbrille und schwarzweisse Converse-Schuhe.

Die Kantonspolizei Bern sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Personen, die zur genannten Zeit in der Umgebung des Salt Stores Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.

PKB

