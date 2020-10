Swing-by und Suche nach Leben – Merkur-Sonde Bepi-Colombo nimmt Venus unter die Lupe Perfektes Timing: Die Raumsonde nutzt die Schwerkraft der Venus, um zum Merkur zu gelangen. Der Vorbeiflug bietet sich an, den kürzlich entdeckten Hinweisen auf Leben in der Venusatmosphäre nachzugehen.

Ziel der Reise: Der Nasa-Satellit Solar Dynamics Observatory hat im November 2011 den Merkur vor der Sonne fotografiert. Foto: Nasa Blick zurück: Die Sonde Bepi-Colombo hat nach ihrem Start im Oktober 2018 ein Selfie gemacht, im Hintergrund die Erde. Foto: ESA/BepiColombo/MTM Doch jüngst wurde das Gas Monophosphan in der Atmosphäre entdeckt, das von organischen Quellen stammen könnte. Die Venus vor der Sonne, fotografiert 2012 vom japanischen Weltraumteleskop Hinode. Foto: Nasa/Jaxa (Keystone) 1 / 7

Die Merkur-Sonde Bepi-Colombo soll im Winter 2025 zum kleinsten und der Sonne am nächsten liegenden Planeten unseres Sonnensystems gelangen. Bereits Mitte Oktober umrundet sie erstmals einen anderen Planeten – die Venus.

Die Forscher vom Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) warten gespannt auf die Daten, welche die drei Messgeräte der Mission, an der sie führend beteiligt waren, sammeln werden.

Am 15. Oktober in den frühen Morgenstunden wird sich die europäisch-japanische Raumsonde Bepi-Colombo mit ihren beiden Satelliten MPO und MMO dem Planeten Venus auf rund 11'000 Kilometer annähern, um die Geschwindigkeit und Flugbahn in Richtung Merkur anzupassen, wie das IWF am Mittwoch mitteilte.

Die Venus ist ähnlich gross wie die Erde und jener Planet, der auf seiner Umlaufbahn der Erde mit einem minimalen Abstand von 38 Millionen Kilometern am nächsten kommt. Nach jüngst vermeldeten Hinweisen auf mögliches Leben in der Atmosphäre der Venus, rückt der Planet, der sich in eine dichte Wolkendecke hüllt, noch stärker in den Blickpunkt der Astronomen. Lesen Sie dazu: Ausserirdisches Leben auf der Venus?

Berner Messtechnik an Bord

An der Mission zum Planeten Merkur sind sowohl die Europäische Weltraumbehörde (ESA) als auch die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) beteiligt. Die beiden Module werden den Planeten von einander ergänzenden Umlaufbahnen aus beobachten. Insgesamt tragen sie mehr als ein Dutzend Messinstrumente.

Eines der Instrumente mit an Bord ist ein Laser-Höhenmesser namens Bela (Bepi-Colombo Laser Altimeter), der ein 3D-Abbild der Merkur-Oberfläche erstellen soll. Konzipiert und gebaut wurde das Instrument unter Leitung von Nicolas Thomas von der Universität Bern.

Merkur zählt – aufgrund seiner Nähe zur Sonne – zu den am wenigsten erforschten Planeten im inneren Sonnensystem.

