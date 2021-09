Berner Jazz – Merken Sie sich diesen Gitarristen Dimitri Howald gehört zu den wichtigsten Jazzgitarristen. Nun hat er ein Soloalbum mit dazugehörigem Film veröffentlicht. Zeit, mit ihm über Jazz zu sprechen. Martin Burkhalter

Dimitri Howald in seinem Proberaum. Hier im stillen Kämmerlein ist in den letzten 18 Monaten sein Soloalbum entstanden. Foto: Adrian Moser

Wer sich unter Berns Lauben umhört, schnappt über Dimitri Howald grosse Worte auf: ein Ausnahmegitarrist, sagen die einen. Meisterhaft, sagen die anderen. Ein Künstler sei er, mit überragenden technischen Fähigkeiten, ein filigraner Solist. Mit Superlativen ist es so eine Sache und Rangordnungen sind sowieso nur etwas für den Sport. Aber tatsächlich gehört der 28-Jährige zu den aktuell wichtigsten Jazzgitarristen.

«Natürlich freuen mich solche Komplimente», sagt er. Hält kurz inne. Und dann: «Für meine Arbeit spielen sie aber keine Rolle.» Lange Zeit habe er vor allem möglichst viel verschiedene Musik spielen wollen. Erst in den letzten Jahren sei das Interesse an einer sauberen, ergonomischen Technik gewachsen. «Heute hat eine gute Technik für mich einen sehr hohen Stellenwert, weil sie viele Probleme lösen kann, weil sie mich freier macht. Weil ich nur so auf der Bühne mit dem Instrument verschmelzen kann.»