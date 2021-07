Abschied in Uetendorf – «Merci, Ruedi!» Am Freitag verabschiedeten zahlreiche Schüler und Lehrpersonen den beliebten Schulhausabwart Ruedi Krähenbühl. Debora Stulz

Hauswart Rudolf Krähenbühl im Jahr 2019 im Schulhaus Riedern II. Foto: Debora Stulz

«Merci, Ruedi! Die Geduld, de Ysatz, das Engagement. Das mues me wyt ga sueche.» Mit diesen Worten verabschiedete der Uetendorfer Gemeinderat und ehemalige Lehrer Hannes Zaugg-Graf Schulhausabwart Ruedi Krähenbühl. Er tat dies in einem Kommentar unter einem Film über Krähenbühls Abschiedsrunde auf dem Schulhausareal, der am Freitag auf Facebook gepostet wurde.

Seit dem 1. Dezember 1994 war «der Ruedi», wie er im Dorf von vielen genannt wird, für die Wartung des Schulhauses Riedern II, des Lehrschwimmbeckens und der Bibliothek verantwortlich. Neben diesen Aufgaben hat er sich in all den Jahren um die Belange der Schülerinnen und Schüler, der Lehrpersonen und der auswärtigen Nutzer der Anlagen gekümmert.