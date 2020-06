Bernerin am wichtigsten Literaturwettbewerb – Meral Kureyshi liest um den Bachmann-Preis Diesen Donnerstag geht es los mit dem Wettlesen in Klagenfurt. Diesmal aber nur digital. Mit dabei ist auch die Berner Autorin Meral Kureyshi. Marina Bolzli

Fühlt sich geehrt durch die Einladung ans Wettlesen: Autorin Meral Kureyshi. Foto: Franziska Rothenbühler

«Ich lebe nicht zwischen zwei Welten, ich lebe in zwei Welten.» So stellt sich Meral Kureyshi in einem Videobeitrag für den Bachmannpreis in Klagenfurt vor. Und dann sieht man sie mal nachdenklich, mal verspielt, mal wild, mal mit krausem Haar, mal mit gestrecktem. Und darüber immer ihre Stimme. «Ich schreibe nicht, wenn es mir gut geht.»

Deutsch ist meine Muttersprache. Meine Mutter spricht kein Deutsch. Meral Kureyshi

Meral Kureyshi ist 37 Jahre alt, sie stammt aus einer türkischsprachigen Familie in Kosovo, kam mit 9 Jahren in die Schweiz. «Deutsch ist meine Muttersprache. Meine Mutter spricht kein Deutsch», sagt sie im Video.

Auch Levin Westermann nimmt teil

Das Wettlesen wird in diesem Jahr Corona-bedingt nur digital abgehalten. Am Mittwochabend erfolgt die Auslosung für die Lesungen, die dann von Donnerstag bis Samstag übertragen werden. Der Ingeborg-Bachmann-Preis wird seit 1977 in Erinnerung an die in Klagenfurt geborene Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926–1973) verliehen und gilt als eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Am Wettbewerb nehmen stets 14 Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. Neben Kureyshi liest auch der gebürtige Deutsche und Wahlbieler Levin Westermann in Klagenfurt.

Meral Kureyshi wird im Text «#abgeklopft» eindrücklich von den absurden Lesungserfahrungen erzählen, die Autoren und Autorinnen so sammeln. Im Herbst wird ihr zweites Buch, «Fünf Jahreszeiten», im Limmat-Verlag erscheinen. Ihr erstes wurde 2015 veröffentlicht, für «Elefanten im Garten» erhielt Kureyshi mehrere Auszeichnungen.

Preisvergabe am Sonntag

Die Lesungen der Autoren wurden im Vorfeld aufgezeichnet. Die Jury wird aber live über die Texte diskutieren. Dafür wurden Kameraanlagen in den Arbeitszimmern der Jurymitglieder installiert. Der Wettbewerb kann ab Donnerstag auf 3sat verfolgt werden. Die Schlussdiskussion und Preisvergabe ist für Sonntag, 21. Juni, ab 11 Uhr angesetzt.