Leserreaktionen – Menschen wollen Frieden und keine Kriege Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Kampfjets seien keine Lösungsmittel für aktuelle Probleme, so ein Leserbriefschreiber. Foto: Keystone/Valentin Flauraud

Zu diversen Leserbriefen zur Beschaffung neuer Kampfjets für die Schweizer Armee

Menschen wollen Frieden und keine Kriege

Alle drei Leserbriefschreiber positionieren sich klar für den Kauf der Kampfjets. Aber, mit Luxus-Kampfjets bringt unsere Regierung keine Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Schutzanzüge ins Land. Ein Schreiber glaubt, dass

Überschallfliegen das richtige Mass sei. Die Schweiz beginnt aber doch im Jura und endet im Graubünden. Ein anderer Schreiber glaubt, dass unsere Infrastruktur, Wasser- und Energieversorgung, Bahn und Telekommunikation nur mit Kampfjets zu schützen seien. Wo sind die drei Schreiber denn zu Hause? Das wird heute mit ganz anderen Methoden erledigt. Und zudem, was sind denn Aufgabe und Ziel der UNO und der EU? Sie suchen Frieden. Die grosse

Angstmacherei der Leserbriefschreiber ist die beste Waffe, um die Menschen gegeneinander aufzubringen. Die Schreiber suchen den Feind am falschen Ort.

Menschen wollen Frieden und keine Kriege.

Erwin Baur, Gunten

Zitat des Tages

«Mit Luxus-Kampfjets bringt unsere Regierung keine Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Schutzanzüge ins Land.» Erwin Baur, Gunten

Zu «SNB interveniert wie seit Jahren nicht mehr»

Negativzinsen an die Allgemeinheit

Wenn Politiker Geld riechen, dann haben sie sofort Dutzende von Ideen, wie es ausgegeben werden kann. Glücklicherweise ist die Unabhängigkeit der Nationalbank in der Verfassung verankert. Es ist ordnungspolitisch unvertretbar, Nationalbankgewinne zur Sanierung der AHV einzusetzen. Seit Jahren schiebt die Politik das heikle Eisen vor sich her, weil niemand den Mut hat, zu erklären, dass es nur drei Möglichkeiten gibt: Erhöhung der Beiträge, Leistungskürzungen oder Erhöhung des Rentenalters. Meiner Ansicht nach ist die letzte Variante überfällig. Vertretbar wäre auch die Verwendung der Erträge aus den Negativzinsen zur Tilgung der Corona-Schulden. Nach der Devise: Aussergewöhnliche Einnahmen zur Deckung aussergewöhnlicher Ausgaben. Negativzinsen belasten nicht nur reiche Leute, sondern auch den AHV Fond, Versicherungen, Inhaber von 3a-Konten und ganz besonders die Pensionskassen. Deshalb sollten die Negativzinsen an die Allgemeinheit zurückfliessen.

Viktor Näf, Melchau

Zu «Der Bundesrat sucht Nähe mit Abstand»

Falscher Ort, falsche Zeit

Der Wegrandprotest anlässlich der Bundesratsreise in Riggisberg empfinde ich als respektlos. Der Ausflug unserer Landesregierung – welche dabei notabene nicht in politischer Mission unterwegs war – wurde auf eine unangebrachte Art und Weise missbraucht, um auf die Asylproblematik aufmerksam zu machen.

Ulrich Aeschbacher, Riggisberg

Zu «Namensstreit ums Agassizhorn flammt neu auf»

Vergangenheit kann nicht verändert werden

Unter Geschichte versteht man Aspekte der Vergangenheit. die geschehen sind und unabdingbar nicht mehr rückgängig gemacht oder verändert werden können. Umbenennungen von angeblich rassistischen Namensgebungen, nur weil eine Gruppierung aufbegehrt, ist unangemessen und gegenüber den meisten Schweizern nicht nachvollzierbar. Louis Agassiz lebte zu einer anderen Zeit, als Namensgebungen und Ehrungen üblich waren. Diese Zeit sollten wir als Geschichte zur Kenntnis nehmen, um daraus lernen zu können. Als ich auf dem Gipfel des Agassizhorn stand, stand das Gipfelerlebnis und nicht die Herkunft des Namens im Vordergrund.

Heinz Furrer, Blumenstein

Zu «Blocher pocht nun doch auf sein Ruhegehalt»

An seiner Stelle würde ich mich schämen

Hunderte von Menschen stehen jeweils Schlange, um ein paar Nahrungsmittel zu erhalten, weil sie sonst verhungern würden. Tausende Gewebetreibende bangen um ihre Existenz, weil ihnen das Parlament womöglich erst im Herbst helfen will. Und dennoch verlangt nun einer der reichsten Männer der Schweiz von den Steuerzahlenden mehrere Millionen Franken, obwohl er seinerzeit medienwirksam darauf verzichtet hat. An seiner Stelle würde ich mich schämen.

Klaus Gasser, Steffisburg