Neues Angebot im Oberaargau – Menschen mit psychischen Krisen werden zu Hause behandelt Die Psychiatrischen Dienste des Spitals Region Oberaargau betreuen Patientinnen und Patienten künftig auch in ihrem gewohnten Umfeld. Tobias Granwehr

Wer psychische Probleme hat, kann sich vermehrt daheim betreuen lassen. Dieses Angebot besteht nun auch im Oberaargau. Foto: Getty Images

Die Corona-Krise stellt viele Menschen in psychischer Hinsicht auf eine harte Probe. Seit einem Jahr ist fast nichts mehr, wie es einmal war. Das kann belastend sein. Eine aktuelle Untersuchung aus den USA zeigt zum Beispiel, dass die Störung der körperlichen Aktivität während der Pandemie ein Hauptrisikofaktor für Depressionen ist.

Der Bedarf an psychologischer und psychiatrischer Betreuung steigt ohnehin schon seit einigen Jahren, wie das Spital Region Oberaargau (SRO) in einer Mitteilung schreibt. Es gab also bereits vor Corona eine negative Tendenz. SRO-Psychiaterin Farida Irani sieht den Grund unter anderem darin, dass viele Menschen im Alltag immer gestresster seien. Zudem sei die Hemmschwelle, Hilfe zu holen, gegenüber früher gesunken.