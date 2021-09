Lebensart mit neuer Strategie – Menschen mit Handicap sollen auch in der Pflege arbeiten Die Stiftung Lebensart mit Standorten im Emmental und im Oberaargau will ihre Geschäftsbereiche Alter und Betreuung zusammenführen. Neu organisiert sie sich regional. Tobias Granwehr

Vor dem Erweiterungsbau in Aarwangen verkünden Geschäftsführer Lukas Bär, Stiftungsratspräsident Walter Grossenbacher sowie Alfred Binggeli, Leiter Geschäftsbereich Alter (von links), die neue Ausrichtung der Stiftung Lebensart. Fotos: Beat Mathys

Die Stiftung Lebensart befindet sich in einem starken Wandel. Längst ist sie nicht mehr nur an ihrem ursprünglichen Standort in Bärau tätig, sondern an fünf weiteren Orten im Emmental und im Oberaargau. Es gibt immer wieder neue Projekte – zuletzt die Umnutzung des Lauterburg-Areals mit einer Markthalle in Bärau oder aktuell den Erweiterungsbau in Aarwangen. Auf der Führungsebene gab es zudem in letzter Zeit einige Wechsel.

Nun will sich die Stiftung Lebensart auch strategisch verändern. Sie will die heutigen Geschäftsbereiche Alter, Betreuung und Betriebe näher zusammenführen und sich künftig nach Regionen organisieren. Der Standort Bärau, wo Lebensart entstanden und von dem aus die Institution gewachsen ist, gilt dabei als eine Region. Die übrigen Standorte (Burgdorf, Aarwangen, Konolfingen, Trubschachen und Oberburg) werden zu einer zweiten Region zusammengefasst.