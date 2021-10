Augenschein an polnisch-weissrussischer Grenze – Menschen, die niemand will Weissrussland schickt sie weiter, und Polen bringt sie umgehend zurück: Seit Wochen irren Flüchtlinge wie der Somalier Abdi Fatah durch das Grenzgebiet. Florian Hassel aus Michalowo

Menschliches Elend in Europa: Knabe einer kurdischen Flüchtlingsfamilie an der polnisch-weissrussischen Grenze. Foto: Laif

Abdi Fatahs kurzer Traum vom Leben im Westen beginnt auf einer kalten Lichtung. 15 Tage irren der 23 Jahre alte Somalier und sieben seiner Landsleute schon durch die Wälder an der Grenze zwischen Weissrussland und Polen. Siebenmal, sagen sie, seien sie von polnischen Grenzsoldaten bereits aufgegriffen und zurück nach Weissrussland geschickt worden.

Doch an diesem Montagmorgen scheint es, als könne ihre Hoffnung auf ein besseres Leben in Erfüllung gehen. Auf minus vier Grad ist das Thermometer in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober gesunken. Ihre Jacken aber sind dünn und schützen nicht mal gegen einen frischen Sommerwind. Abdi Fatah und seine Reisegenossen sind durchgefroren, sie haben seit fünf Tagen nichts gegessen, nur Wasser aus Pfützen getrunken. Die Männer und Frauen sind am Ende.