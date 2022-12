Kundgebungen gegen Bundesratswahl – Demos gegen Wahl von «Ölbert Rösti» in Basel und Zürich Klimastreik-Aktivistinnen und Aktivisten haben zum Protest gegen die Vergabe des Umweltdepartements an Albert Rösti aufgerufen.

«Eltern fürs Klima»: Demonstrierende ziehen durch Zürich. Foto: Tamedia

In Zürich und Basel haben am Samstag einige Dutzend Menschen gegen die Vergabe des Umweltdepartements an Albert Rösti demonstriert. In Zürich kamen vielleicht zwei Dutzend Menschen zusammen, die begleitet von Musik in Richtung Helvetiaplatz zogen. Verhältnismässig gross war das Aufgebot der Polizei: Mindestens vier Einsatzfahrzeuge geleiteten die Kundgebungsteilnehmenden. Trams und Autos mussten hinter dem Umzug und an den Kreuzungen warten. Am Helvetiaplatz war eine Kundgebung geplant. Die Polizei sagte auf Anfrage, es hätten etwa 30 Menschen teilgenommen und die Situation sei ruhig geblieben.

In Basel demonstrierten ebenfalls etwa zwei Dutzend Menschen gegen die Tatsache, dass der gewählte SVP-Bundesrat Albert Rösti Umweltminister wird. Die Personen kamen am Nachmittag am Claraplatz zusammen.

«Rösti, mir luege dir uff d Finger»: Kundgebung am Claraplatz in Basel. Foto: Tamedia

Klimastreik Schweiz hatte zu den Kundgebungen aufgerufen. Der «Alptraum für die Schweizer Klimapolitik» sei wahr geworden, schrieben die Aktivisten in einer Mitteilung. Sie bezeichnen Albert Rösti darin als «Ölbert Rösti» und kritisieren, dass «ein Klimaskeptiker und ein engagierter Erdöllobbyist» das Umweltdepartement übernehme.

Albert Rösti war am vergangenen Mittwoch zusammen mit Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat gewählt worden. Am 1. Januar übernimmt er das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation.

