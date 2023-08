Mendelssohn-Musikwoche Wengen – Ein musikalisches Erlebnis, das nachhallt Es war eine Welt voller Klaviermagie, die Marek Kozák in der Wengener Kirche mit Meisterwerken von Bach, Mendelssohn und Rachmaninow zum Leben erweckte. Orith Tempelman

Der tschechische Pianist Marek Kozák beeindruckte mit seiner Virtuosität und seiner tiefen Musikalität. Foto: Orith Tempelman (PD)

In der malerischen Kulisse von Wengen, wo die Alpen ihre beeindruckende Pracht entfalten, verzauberte der aufstrebende tschechische Pianist Marek Kozák die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem Klavierrezital. Der 30-jährige Virtuose hat bereits bei verschiedenen renommierten internationalen Wettbewerben herausragende Ergebnisse erzielt und sich an zahlreichen Meisterkursen weitergebildet. Am Sonntag begeisterte er das Wengener Publikum durch sein makelloses Spiel, seine tiefe Musikalität und seine beeindruckende Virtuosität. Das Programm des Abends bot eine spannende Mischung aus Werken von Johann-Sebastian Bach, Felix Mendelssohn und vor allem Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow.