Mendelssohn-Musikwoche 2023 – Mendelssohn als «roter Faden» durch musikalische Höhenflüge Am 19. August, beginnt die 19. Mendelssohn-Musikwoche Wengen. Auch heuer ist es der künstlerischen Leiterin Beatrix Jerie geglückt, ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Samuel Günter

In der Kirche Wengen finden jeweils die Konzerte der Mendelssohn-Musikwoche Wengen statt. Foto: Samuel Günter

Auf einer seiner Wanderungen von Interlaken über das Lauterbrunnental nach Wengen wurde Felix Mendelssohn von der Jungfrau verzaubert. Spontan zeichnet er am Sonntag, dem 21. August 1842, eine historische Skizze mit dem Jungfraumassiv in Wengen. «Zu Ehren dieses grossartigen Künstlers gibt es in Wengen drei Mendelssohn-Inszenierungen: die Mendelssohn-Musikwoche, die Mendelssohn-Gedenkstätte und den Mendelssohn-Weg», heisst es auf der Website der Mendelssohn-Musikwoche Wengen. Diese findet seit 2005 jeweils in der Woche mit dem 21. August statt. Ins Leben gerufen wurde sie vom heute 90-jährigen Architekten Walter Gross.