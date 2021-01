Unihockeyclubs vor Re-Start – Mendelins temporäre Rückkehr Rekordmeister Wiler-Ersigen hat vor Wiederaufnahme der Unihockey-Meisterschaft Nationalspieler Patrick Mendelin ausgeliehen. Adrian Lüpold , Marco Spycher , Stephan Dietrich

Nationalspieler Patrick Mendelin (links) von NLB-Club Basel Regio kehrt temporär zu Rekordmeister Wiler-Ersigen zurück. Foto: Marcel Bieri

Bei Wiler-Ersigen hat man keine Spieler ins Ausland ausgeliehen. «Dieses Szenario kam nicht in Frage, weil zu viele Dinge wie zum Beispiel die Versicherung ungeklärt waren», erläutert Präsident Reto Luginbühl. Während des Unterbruchs kam es aber zu zwei Spielermutationen.

Dominik Alder hat seinen Rücktritt erklärt. Spitzenunihockey und Medizinstudium liessen sich nicht vereinbaren, so die offizielle Mitteilung. «Für uns ist das ein herber Verlust», sagt Luginbühl. Alder gehörte dem U-23-Nationalteam an und war als Center und Verteidiger einsetzbar.

Dafür kehrt Patrick Mendelin (33) zurück. Der Nationalspieler verliess Wiler 2017 und wechselte zu Basel Regio. Weil in der NLB pausiert wird und der Stürmer Spielpraxis braucht, kommt es zum Comeback. Wiler trägt am Wochenende zwei Spitzenkämpfe aus. Am Samstag ist GC zu Gast, am Sonntag kommt es zum Derby gegen die Tigers Langnau.

Keine Anfragen bei Tigers

Die Tigers Langnau blieben während der Pause im Emmental. «Bei uns gab es keine Anfragen aus dem Ausland», sagte Sportchef Werner Haller gegenüber Radio neo1.

Das junge Team der Tigers startete mit vier Siegen aus fünf Partien brillant in die Saison und belegt Rang 3. Die Emmentaler sind die bisherige Überraschung und möchten den Schwung mitnehmen. Das Team von Coach Matthias Gafner spielt zum Re-Start eine Doppelrunde (am Samstag in Winterthur, am Sonntag bei Wiler).

Zwei Leihspieler für Köniz

Floorball Köniz ermöglichte während der Pause vier Spielern ein Engagement im Ausland. Darüber hinaus verpflichteten die Könizer für den weiteren Verlauf der Saison zwei Akteure aus der NLB.

Von Floorball Fribourg stösst Captain Olivier Müller zu Köniz, der in den letzten drei Saisons für über 100 Punkte verantwortlich war. Ebenfalls von Fribourg wurde der 20-jährige Verteidiger David Wolfer verpflichtet. Die Freiburger sollen so lange in Köniz bleiben, bis die NLB den Spielbetrieb wieder aufnimmt.

Vorfreude in Thun

Beim UHC Thun freue man sich auf den Wiederbeginn, sagt Martin Wenger, Leiter Sport. Dennoch hat man auch einen gewissen Respekt, etwa vor einer allfälligen Quarantäne. «Die meisten Arbeitgeber würden eine Quarantäne dulden, beim zweiten Mal sieht es dann etwas anders aus», sagt Wenger.

Bei den Oberländern konnte mit Josef Pluhar ein Akteur im Ausland Spielpraxis sammeln, während die hiesige Liga ruhte. Der Tscheche spielte in seiner Heimat bei Ceska Lipa, seit Anfang Woche trainiert er wieder in Thun. Somit wird er am Freitag dabei sein, wenn es in der Mur-Halle zum Kellerduell gegen Sarnen kommt. Beide Teams stehen nach fünf Partien mit einem Punktequotienten von 0 da.