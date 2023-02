Die Loubegaffer – Melanie Oesch warnt vor Betrügern, und «Bärnerbär» sucht Chef Internetbetrüger benützen falsche Profile von Melanie Oesch. Und der «Bärnerbär» muss einen neuen Chef suchen. Das sind die News aus Berns Gassen. Stefan Schnyder

Melanie Oesch hat eine grosse Fangemeinde. Nun wollen Betrüger ihre Fans im Internet mit gefälschten Profilen von ihr hereinlegen. Foto: Screenshot SRF

Die Loubegaffer informieren sich immer wieder mal im «Bärnerbär», was in Sachen People in der Stadt Bern so läuft. Nun ist ihnen ein gewichtiger Abgang bei der Wochenzeitung zu Ohren gekommen: Chefredaktor Yves Schott verlässt demnächst seinen Posten, weil er einen anderen Job gefunden hat. Nun ist der Berner Unternehmer Erwin Gross gefordert. Der Chef des Kommunikations­unternehmens IMS, welches den «Bärnerbär» herausgibt, muss nun einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden. Wie die Loubegaffer vermuten, ist eher jemand vom Typ Arbeitstier – oder neudeutsch Workaholic – gesucht, weil das kleine Team oft in kurzer Zeit ganz viele Seiten füllen muss.