Neustart in der Baustelle – Mekong-Beizli trotzt Baustelle und Corona Die Familie Huyhn hat ihr Restaurant Mekong in der Zytglogge-Passage umgebaut und wiedereröffnet. Treibende Kraft dahinter war die Beizerstochter, die dafür den Presslufthammer selber in die Hand nahm. Claudia Salzmann

Thi Le Thao Huynh alias «Shor-t» und ihre Mutter Ngoc Ha Huynh vom Mekong Beizli in der Passage am Kornhausplatz. Foto: Beat Mathys

«Shor-t» nennen sie die Bauarbeiter, die das Haus am Kornhausplatz umbauen. Die 35-jährige «Shor-t» heisst eigentlich Thi Le Thao Huynh, lernte mal Coiffeuse, arbeitete als Modeberaterin und Make-up-Künstlerin. Heute ist sie vor allem Beizerstochter. Ihren Eltern gehört das Mekong-Beizli in der Zytgloggepassage seit 21 Jahren, Gastgeberin ist zwar noch immer ihre Mutter, aber die heimliche Chefin ist «Shor-t». «Das Mekong ist das Herz meiner Mutter, dann kommt die jüngste Tochter und will alles umbauen. Das war schwierig», sagt die Vietnamesin.