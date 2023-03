Fussballderby in Münsingen – Mejdis Sonntagsschuss ins Glück Der FC Köniz schlägt die Aaretaler im Berner Duell und blickt auf einen starken Start in das Kalenderjahr. Der Siegestreffer fällt spät. Jürg Sigel

Die Könizer um Torschütze Ylber Mejdi (1:2, 10) feiern. Foto: Andreas Blatter

Es herrscht Partystimmung in der Kabine des FC Köniz. 2:1 hat dieser soeben Münsingen auf dessen Terrain bezwungen. Ylber Mejdi ist der Held des Tages. Mit einem Sonntagsschuss gelingt ihm in der 90. Minute der kaum mehr erwartete Siegestreffer, nachdem Münsingens Sylvain Moser sieben Zeigerumdrehungen zuvor hatte ausgleichen können. «Wir müssen ehrlich sein», sagt FCK-Captain Marco Stauffiger, «die letzten 20 Spielminuten gehörten Münsingen.» Zuvor hatte phasenweise aber Köniz der Partie den Stempel aufgedrückt.

Plötzliche Gästeführung

Kurze Rückblende: 2021 stiegen beide Vereine aus der Promotion League in die 1. Liga ab, in welcher der Berner Vorortsclub 2022 die Meisterschaft im vierten Rang beendete, während die Aaretaler Platz 10 belegten. In der laufenden Saison hält sich Münsingen hartnäckig in den Top 6. Köniz als das abschlussschwächste Team der Gruppe 2 rangiert in der zweiten Tabellenhälfte. Immerhin ist die Punktereserve auf einen Relegationsplatz nicht besorgniserregend. «Der Abstieg ist bei uns kein Thema», so Stauffiger.

Nun stehen sich die zwei Kontrahenten auf dem Sportplatz Sandreutenen gegenüber. Münsingen hätte mit einem Sieg den Kontakt zu den Spitzenteams wahren können. Doch Köniz weiss dies zu verhindern – nicht ganz überraschend. Denn die Aaretaler warteten vor der gestrigen Begegnung seit sieben Spielen auf einen Vollerfolg gegen Köniz. Nun sind es acht Partien.

Eine für Derbys nicht atypische «Rudelbildung» ereignet sich auf Sandreutenen. Foto: Andreas Blatter

Dabei sieht es zu Beginn nicht so aus, als ob der FCK diese Serie würde verlängern können. Münsingen ist mehr in Ballbesitz, Köniz mehrheitlich mit allerdings kaum heiklen Abwehraufgaben beschäftigt. Aufregendes gibt es nicht zu notieren. Gefahr vor Gäste-Schlussmann Remo Kilchhofer heraufbeschwören vermag Münsingen nicht. Harmlos in ihren vorerst raren Offensivaktionen bleiben indes auch die Könizer – bis sie plötzlich ausschwärmen, sich durch die Abwehrreihen des Heimteams kombinieren und nach einer halben Stunde durch Antonio Lukarov in Führung gehen.

Guter FCK-Start in die Rückrunde

Nach diesem Treffer präsentiert sich der FC Köniz völlig anders, mutiger. Vermehrt wird der direkte Weg Richtung gegnerisches Gehäuse gesucht. Patrick Karrer im FCM-Kasten wird nun beschäftigt. Schliesslich muss der Gastgeber froh sein, nur mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gehen zu können. Die Niederlage lässt sich gleichwohl nicht abwenden.

Köniz hat aus den ersten beiden Partien im neuen Kalenderjahr vier Zähler geholt. «Das ist sehr wichtig», sagt Stauffiger und hält fest: «Spielerisch sind wir besser als in der Vorrunde, obwohl wir dasselbe Team sind.» Münsingen muss dies schmerzlich erfahren.

