Meisterschaftsstart Women’s Super League – Hoffen auf steigendes Interesse Die WM hat dem Frauenfussball neue Anhänger beschert. YB und Aufsteiger Thun rechnen deshalb mit mehr Publikum. Das sind die einzigen Gemeinsamkeiten der beiden Clubs. Jürg Sigel

Wollen auch in der neuen Saison jubeln: Die Spielerinnen von YB. Archivfoto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Hohe fünfstellige Besucherzahlen in den Stadien sowie beachtliche TV-Einschaltquoten während der Frauen-WM – dazu im athletischen und taktischen Bereich mehrere gute Spiele: Hört man sich ein bisschen um, so haben in dieser Zeit viele Leute den Frauenfussball «entdeckt». Wirkt sich das auf die an diesem Wochenende beginnende neue Saison in der Women’s Super League betreffend Zuschaueraufmarsch aus? «Ich denke schon, dass das Interesse etwas steigen wird», sagt YB-Cheftrainerin Imke Wübbenhorst.

Das sei aber nicht allein mit der WM zu begründen. «Früher», so die Deutsche, «wurde der Frauenfussball oft kritisiert. Alles legitim, denn er war wirklich nicht so gut. Jetzt ist alles anders. Was einst bemängelt wurde, bewegt sich heute auf einem ganz anderen Niveau.»

«Müssen ein anderes Publikum ansprechen»

Damit das Ganze nicht missverstanden wird: Besucherzahlen wie im Männerfussball wird es bei den Frauen auch inskünftig nicht annähernd geben. Dass zumindest kurz- und mittelfristig mehr Leute an die Frauenspiele kommen, ist zwei Jahre vor der Heim-EM aber wahrscheinlich. Bei YB, das sämtliche Vorrunden-Heimspiele im Wankdorf austrägt, erst recht.

«Zumal das Niveau in dieser Saison noch besser sein wird, weil alle Clubs investiert haben», erwähnt Wübbenhorst. «Generell müssen wir aber ein anderes Publikum ansprechen. Die Fankurven, die bei den Männern für Stimmung sorgen, kommen nicht zu uns. Bei uns muss ein Fussballspiel zu einem Familienfest werden. Da gilt es, nach Möglichkeiten zu suchen.» Diesbezüglich ist YB schon dran. Ideen scheinen vorhanden. Hinter den Kulissen tut sich was. Verraten will Wübbenhorst aber noch nichts. Sie sagt nur: «Wir versuchen schon, zu pushen.»

YB mit mehr Robustheit

Was die vergangene Saison betrifft, verdreht die YB-Trainerin noch immer die Augen, wenn sie auf das unnötige Playoff-Viertelfinal-Aus gegen St. Gallen angesprochen wird. Auf diesen Gegner treffen die Bernerinnen am Samstag auswärts um 17 Uhr mit einem im Vergleich zu 2022/23 stärkeren Kader, etwa mit einem Linksfuss auf der linken Verteidigerposition, was bisher fehlte. «Wir haben mehr Robustheit im Team», erklärt Wübbenhorst. «Wir beherrschen es nun, auch mal hintenrum zu spielen, die Ballkontrolle wird besser sein, unser Spiel ist nicht mehr so hektisch, wie es war.»

Verpflichtet wurden die 24-jährige Athena Kuehn (von Sporting Huelva), eine Anwärterin für die 6er-Position, dann Courtney Strode (25, Basel), Ana Leite (31, Borussia Bocholt), Torhüterin Inga Schuldt (26, SC Sand, 2. Bundesliga) sowie die Abwehrspielerin Wibke Meister (28, Turbine Potsdam). Aus dem eigenen Nachwuchs fanden Lorena Bärtschi, Leana Claude und Naomi Luyet Aufnahme im Fanionteam. Die sieben Abgänge wurden damit mehr als kompensiert.

Die Spielerinnen des FC Thun (in Schwarz) greifen neu in der Women’s League an. Archivfoto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Gerade von Strode, die nach einem Jahr zurückkehrte, erhofft sich YB einiges. Wübbenhorst: «Sie ist vorne gefährlich.» Strode soll YB zur zuletzt fehlenden Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor verhelfen. Das hört sich alles gut an, garantiert gemäss Wübbenhorst jedoch nicht, «dass in der Qualifikation eine bessere Platzierung herausschauen wird als zuletzt». Der erneute vierte Rang solle es aber schon werden. «Das heisst, wir müssen Basel und St. Gallen hinter uns lassen.»

Thun mit vielen Mutationen

Neu ist, dass auf höchster Ebene wieder ein kantonales Derby ansteht, nachdem das Frauenteam Thun Berner Oberland den Aufstieg bewerkstelligt hat. Unterschiedlicher könnten die beiden Clubs kaum sein. Hier YB, das mit Wübbenhorst eine vollamtliche Trainerin beschäftigt. Da Thun, dessen neuer Übungsleiter Manuel Bregy abseits des Rasens einem 100-Prozent-Job nachgeht. Beim Liganeuling müssen die Spielerinnen sogar noch Mitgliederbeiträge bezahlen. «Bei uns verdient niemand etwas», sagt Bregy, der zuletzt im Männerfussball im Thuner Nachwuchs tätig war. An neuer Wirkungsstätte übernahm er ein nach der Promotion verändertes Frauenteam. 7 Abgängen stehen 13 Zuzüge gegenüber. Viele Akteurinnen wechselten von YB ins Berner Oberland, als bekannteste die viel Erfahrung mitbringende Shenia Schmid.

Andere hingegen haben noch nie Super-League-Luft geschnuppert. «Bei uns erhalten sie nun die Chance, sich zu beweisen», so Bregy. Weiter sagt er: «Grundsätzlich wurde bei uns betreffend Qualität und Kaderbreite einiges getan.» Was die Zielsetzung betrifft, gibt Bregy zu verstehen: «Wir würden gern die Playoffs erreichen. Uns allen ist aber bewusst, dass dies schwierig wird. Läufts ‹normal›, wird es uns wie letzte Saison Rapperswil-Jona ergehen, das als damaliger Aufsteiger nur wenige Punkte holte, sich in der Auf-/Abstiegsrunde dann aber problemlos den Klassenerhalt sicherte.» Genau gegen dieses «Rappi» starten die Thunerinnen am Samstag (19 Uhr) auswärts in die Meisterschaft – oder ins Abenteuer.

Wie Wübbenhorst schliesst übrigens auch Bregy nicht aus, dass nach der WM eine Art Euphorie herrscht und die Zuschauerzahlen steigen, «so wie sie in den vergangenen Jahren stets minim, aber kontinuierlich gestiegen sind». Es stelle sich jedoch die Frage der Nachhaltigkeit, die Frage, wie lange diese Euphorie anhalte. Bestimmt viele Schaulustige kommen am Samstag, 30. September, ins Stadion Lachen, wo Thun seine Heimpartien austrägt. Dann empfangen die Oberländerinnen in der 4. Runde um 19.45 Uhr YB.

Fehler gefunden?Jetzt melden.