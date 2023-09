Meisterschaftsauftakt im Unihockey – Wiler-Ersigen und Köniz streben weitere Titelgewinne an Zuletzt teilten sich Meister Wiler-Ersigen und Cupsieger Köniz die beiden nationalen Titel – sie wollen auch in der neuen Saison ganz vorne mitmischen. Ueli Moser

Wollen auch diese Saison jubeln: Die Spieler von Wiler-Ersigen nach ihrem Supercup-Sieg im August. Foto: Walter Bieri

Mitte April hat Wiler-Ersigen gegen Köniz den Superfinal zu seinen Gunsten entschieden – im Penaltyschiessen. Dieser Tage nun liess der Meister mit Siegen – wiederum im Shootout – gegen Köniz und Rychenberg den Gewinn des Supercups folgen. Geändert hat nur der Name des Siegestorschützen: Im Frühjahr in Kloten war es Andrin Hollenstein – in Winterthur nun zweimal Neuzugang Max Wahlgren.

Der 32-jährige Schwede ist einer der beiden Toptransfers des SVWE, der andere jener von Rückkehrer Jan Bürki. Künftig wieder für ihren Stammclub spielen werden auch Simon Laubscher und Lukas Moser sowie Torhüter Mateo Fiechter. Mit diesen Zuzügen dürfte Wiler-Ersigen die Rücktritte von Legende Tatu Väänänen, der in den Staff gewechselt hat, und Tobias Känzig sowie den Abgang des Finnen Joel Lahti mehr als nur wettgemacht haben.

Die wichtigste Personalie ist aber die des neuen Cheftrainers. Auch Lukas Schüepp ist ein Rückkehrer, dem zur Krönung seiner vier erfolgreichen Jahre als Skorps-Trainer bei drei verlorenen Finals bloss ein Titelgewinn fehlte. Der 39-Jährige ist sich bewusst, dass dies beim Rekordmeister aber künftig quasi Pflicht sein wird – «aber für einen Spitzenclub wie Wiler-Ersigen kann es gar keine andere Zielsetzung geben».

Trainerwechsel auch bei Köniz

Während die Berufung von Schüepp schon fast logisch war, löste jene von Etienne Güngerich zum Nachfolger von Jyri Korsmann in Köniz da und dort Verwunderung aus. Auch sie ist aber beim näheren Hinsehen nachvollziehbar. Der 36-Jährige verkörpert nämlich wie kaum ein anderer die FBK-DNA: eigener Junior, früh Trainerausbildung und Nachwuchstrainer, dann von 2011 bis 2019 Assistent im Fanionteam – mehr «Köniz» geht fast gar nicht.

Danach hatte Güngerich zwar während vier Jahren keine Trainerfunktion inne, blieb dem Sport aber als Journalist dem Fachmagazin «unihockey.ch» eng verbunden. Diese Tätigkeit behält er übrigens bei – das Männer-Unihockey wird aber für ihn dort künftig tabu sein. Der Rucksack für seine neue Aufgabe ist aber sicher gut gefüllt, «zumal ich nicht zuletzt aus der Zusammenarbeit mit vier Cheftrainer-Persönlichkeiten einiges für meine künftige Aufgabe mitnehmen konnte».

Jyri Korsmann (Mitte) ist nicht mehr Trainer von Floorball Köniz (Archivbild). Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Keine Änderung gibt es bei Köniz punkto Zielsetzungen, denn auch der Gewinn von Titeln gehört mittlerweile zu dessen DNA. Der neue Headcoach will dies allerdings etwas relativieren: «Wir streben sicher erneut das Erreichen des Superfinals an – in einzelnen Endspielen, also etwa auch dem Cupfinal, spielt dann aber halt jeweils oft auch der Faktor Glück eine entscheidende Rolle.»

Zumindest vom Kader her bleibt das Mithalten mit den Besten sicher Pflicht. Zwar ging durch die Rücktritte von Goalie Patrick Eder und Silvan Bolliger sowie den Abgang von Stefan Hutzli viel Substanz verloren. «Dank den Zuzügen von Felix Abrahamsson und Jonathan Blomqvist steht uns aber ein starkes Ausländer-Trio zur Verfügung», so Güngerich. «Mit Tim Kramer und Janis Schwarz verfügen wir zudem über zwei starke Torhüter, daneben sollen aber weiterhin auch bei uns ausgebildete Akteure für den sportlichen Erfolg sorgen.»

Schafft es Langnau wieder in die Playoffs?

Die beiden regionalen Spitzenteams sind zusätzlich – und ebenfalls ambitioniert – auch im Europacup engagiert. In der Meisterschaft gehören neben ihnen sicher Transfersieger Zug, Rychenberg und trotz vielen Abgängen weiterhin auch GC zu den aussichtsreichsten Titelanwärtern. Nebst Malans sollte mit Langnau zudem eigentlich auch der dritte Berner Vertreter den Vorstoss in die Playoffs schaffen.

Durch die Rücktritte von Stefan Siegenthaler, Marc-Oliver Gerber und Marco Rentsch ging zwar wiederum viel Routine verloren. Dank der Verpflichtung der beiden Schweden Hannes Kjellberg und Elias Lunnestad stehen aber erstmals seit längerem wieder drei Ausländer im Kader. Diese sollen dem ansonsten weiterhin primär aus Eigengewächsen gebildeten Kader den Schub verleihen, wiederum eher die Spitzenteams herausfordern zu können, als bloss um einen Playoff-Platz zu kämpfen.

Bleiben die Skorps ein Spitzenteam?

Bei den Frauen darf man gespannt sein, ob die Skorps nach drei Final-Enttäuschungen und dem Trainerwechsel von Lukas Schüepp zu Thomas Beer weiter um Titel mitspielen können. Mit den Rücktritten von Lara Kipf, Lisa Liechti und Nadia Reinhard ging viel Erfahrungen verloren. Anderseits kehrt Sina Sturzenegger aus Schweden zurück, und die zu BEO abgewanderten Tschechinnen wurden durch drei talentierte junge Ausländerinnen ersetzt. Ob dies aber ausreicht, um mit Zug, das sich mit seinen Transferaktivitäten in die Favoritenrolle gehievt hat, Kloten-Dietlikon und dem wiedererstarkten Piranha Chur mitzuhalten, wird sich weisen.

Kaum auf einen Platz in den Top 4 können die beiden anderen Berner Frauenteams hoffen, sollten aber zumindest die Playoff-Qualifikation problemlos schaffen. Berner Oberland hat bei der Konkurrenz drei starke Ausländerinnen abgeworben und auch sonst viele Veränderungen im Kader. Bern-Burgdorf wiederum hat sich mit den Schweden-Rückkehrerinnen Nadia Cattaneo und Ladina Müller verstärkt und konnte mit Ausnahme von Noelle Weis alle Jung-Nationalspielerinnen halten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.