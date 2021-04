Leichtathletik in Langenthal – Meisterschaft ohne Rahmenprogramm Ende Juni finden die Leichtathletik Schweizer Meisterschaften statt. Das OK will den Aktiven gute Bedingungen bieten – und dem Publikum das Zuschauen ermöglichen.

Corona-Bedingungen im Stadion Hard am Beispiel des Leichtathletik-Take-off-Meetings 2020: Die Tribünenstühle wurden weggenommen. Foto: Iris Andermatt

Es ist, wie es ist. Dieser kurze Satz steht in einer Medienmitteilung, die das OK der Leichtathletik Schweizer Meisterschaften in Langenthal verschickt hat. Die Wettkämpfe werden am 26. und 27. Juni im Stadion Hard ausgetragen. Und weil es eben ist, wie es ist, «haben sich die Organisatoren der SM 2021 zum Ziel gesetzt, in erster Linie den Athletinnen und Athleten optimale Bedingungen zu bieten, sodass diese ihre persönlichen Ziele, beispielsweise die Limiten für die Olympischen Spiele in Tokio, erreichen können.»

Nebst den nationalen Aushängeschildern werden auch die besten Athletinnen und Athleten aus der Region Oberaargau in Langenthal erwartet. Dafür, dass alles klappt, würden gut 300 Helferinnen und Helfer sowie Swiss Athletics und die organisierende Leichtathletikvereinigung Langenthal sorgen, heisst es weiter. Beide Organisationen feiern heuer übrigens ihr 50-Jahr-Jubiläum.