Ausflugstipp im Berner Oberland – Meisterdetektiv, Riesen-Burger und Natur-Spektakel

Auf der Suche nach einem bunten Gemisch aus Naturspektakel, Detektivarbeit und Abkühlung ist man in Meiringen goldrichtig. Mit dem Zug 1 Stunde und 15 Minuten, mit dem Auto nur 55 Minuten von Thun entfernt, befindet man sich im Handumdrehen im Haslitaler Zentrum. Aber was gibt es in Meiringen zu sehen?

Die Reichenbachfälle in Meiringen: Spektakel in Kultur und Natur. Foto: Meret Schmid

Der Reichenbachfall ist nicht nur eine sommerliche Erfrischung – Achtung, spritzt! –, sondern auch berühmt-berüchtigt, da sich hier Sherlock Holmes zusammen mit Professor Moriarty, seinem Erzfeind, in den Tod stürzte. Die Absturzstelle ist mit einem Stern markiert, sodass man dazu neigt, zu vergessen, dass Sherlock Holmes ein fiktiver Charakter ist.

Der Wasserfall ist 120 Meter hoch, 40 Meter breit und mit der Reichenbachfall-Bahn innert 5 Minuten erreichbar.

Die Aareschlucht

Die Aare beginnt nicht im Thunersee, sondern kommt vom Finsteraarhorn via Aareschlucht zu uns nach Thun. Die Aareschlucht ist 1400 Meter lang, bis zu 200 Meter tief und an gewissen Stellen nur 1 bis 2 Meter breit. Die Wanderung dauert rund 45 Minuten vom West- zum Ost-Eingang und geht über kühle Stege und durch kalte Tunnel.

Eindrücklich – und kühl: Die Aareschlucht. Foto: Meret Schmid

Nach dem Motto «Panta rhei» – alles fliesst – kann ich nur empfehlen, die Aareschlucht aufzusuchen, bevor die Aaregletscher weggeschmolzen sind und die Schlucht nicht nur weniger spektakulär, sondern auch weniger kühlend ist.

Ab ins Museum

Bevor man sich selbst an die Detektivarbeit macht, empfiehlt sich ein Abstecher ins Sherlock-Holmes-Museum. In dieser englischen Kirche findet man nicht nur heraus, dass Sherlock Holmes ein Ehrenbürger Meiringens ist, sondern sieht auch die weltweit einzige Nachbildung des Salons des Hauses in der Baker Street 221b, Sherlocks Adresse in London.

Die weltweit einzige Nachbildung des Salons von Sherlock Holmes in der Baker Street 221b in London. Foto: Meret Schmid

Selber zur Detektivin werden

Genug geschwärmt, es ist Zeit, selbst zur Tat zu schreiten: Unter www.krimispass.ch/swiss/meiringen kann man sich anmelden und an sich an den Startpunkt begeben. Wenn das geklappt hat, gilt es, die kleinen Tafeln, welche durch Meiringen verstreut sind, zu finden, die QR-Codes zu scannen und mithilfe der Hinweise, die jede Tafel bringt, den Mörder zu finden. Das Spiel ist gratis, man benötigt nur ein Smartphone und man hat so eine moderne Art von Dorfbesichtigung erlebt. Und das Beste – Krimispass.ch hat noch weitere Mordfälle auf Lager, die unter anderem auch in Spiez und Münsingen gespielt werden können.

Auf dem Krimispass kann in Meiringen jede und jeder selber detektivisch auf die Pirsch gehen. Foto: Meret Schmid

Für diejenigen, die den Mörder schon anhand seiner Frisur erkannt haben, gibt es in Meiringen noch einen komplexeren Fall zu lösen. Dieser spielt sich lediglich in einem Steinkeller ab, im Sherlock Mystery Room auf dem Alpencamping Meiringen. Die Mission lautet, Sherlock bei der Suche nach dem Kristall zu unterstützen und diesen innert einer Stunde zu finden. Dafür müssen einige Schlösser geknackt und noch mehr Codes entschlüsselt werden. Eine Reservation unter info@alpencamping.ch ist notwendig, da Sherlock nicht die ganze Zeit im Keller wartet.

Tipp: Je mehr Mitspieler, umso höher die Erfolgschancen!

Abkühlen im Bad

Wem es immer noch zu heiss ist, dem kann ich einen Abstecher ins Schwimmbad Meiringen – zum Glück kleiner und übersichtlicher als der Thuner Strämu – empfehlen. Nebst einem kalten Becken und einer Wasserrutsche gibt es hier auch Hasli-Glace zu finden. Diese gibt es seit Anfang der 90er-Jahre, und mit der wachsenden Fangemeinde ist auch das Geschmackssortiment gewachsen, sodass es mittlerweile mehr als 20 unterschiedliche Geschmäcker gibt. Es gibt natürlich auch eine Sherlock-Holmes-Version für die wahren Fans (After-Eight-Geschmack).

Mittlerweile gibt es eine breite Palette von kühler und einheimischer Glace. Foto: PD

Wenn der Tag oder die Energie sich dem Ende zuneigt, ist ein Besuch des Green Harp nicht ganz verkehrt. Das von Iren geführte Pub in Bahnhofnähe serviert nicht nur sehr viele Bier- und noch mehr Whiskeysorten, sondern auch einen Riesenburger aus einem Kilo Fleisch, 500 Gramm Brot und 500 Gramm Füll-Beilagen, den «Mac Cumhaill». Ausserdem ist das Pub nach Einbruch der Dämmerung ideal für Fuchsbeobachtungen, da diese sich dann ins Dorf getrauen.

The Green Harp Pub in Meiringen ist Heimat des riesigen «Mac Cumhaill»-Burgers. Foto: Meret Schmid

Auf dem Heimweg ist ein Stopp in Brienz und ein Sprung in den Brienzersee nicht die schlechteste Idee. Der Anhalter wird mit einem unglaublichen Panorama und türkisem Wasser (mindestens 1°C kälter als im Thunersee) belohnt.

Malerisch und wildromantisch: Der Brienzersee am Abend. Foto: Meret Schmid

Routenvorschlag:

8.24 Abfahrt in Thun nach Meiringen

9.35 Ankunft Meiringen Bahnhof

9.40 Besuch Sherlock-Holmes-Museum

10.00 Start Krimispass

12.00 Mittagessen

13.00 Besuch der Aareschlucht

14.30 Entspannung im Schwimmbad Meiringen

16.00 Fahrt zu den Reichenbachfällen

17.30 Challenge im Sherlock Mystery Room

19.00 Ausklingen im The Green Harp oder Rückreise mit Stopp am Brienzersee.

