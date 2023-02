Klassiker im Letzigrund

Der amtierende Meister spielt gegen den Abstieg, während der 16. Ligatitel von YB nur noch eine Frage der Zeit ist. Die Berner liegen in der Tabelle 13 Punkte voraus, die Zürcher auf Rang 8 – nur 2 Punkte vor Schlusslicht Winterthur. Doch der Blick auf die Tabelle trügt, so klar wie sie scheint, ist die Ausgangslage nicht. In den letzten fünf Partien haben YB und der FCZ je 11 Punkte geholt, und damit so viele wie kein anderes Team in der Super League. Mit anderen Worten: Im Letzigrund treffen heute Abend die beiden formstärksten Teams aufeinander. Wir können uns also auf einen echten Leckerbissen freuen.