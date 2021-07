Super League

Die Aufstellungen

So, wir beginnen ganz standesgemäss mit den Gästen. Der Mann im Bild heisst Giorgio Contini und spielt nicht mit, das ist der Trainer. Zwei Änderungen nimmt er vor: Schmid, einer der besten Spieler der Aufstiegssaison darf diesmal von Beginn an ran, Diani sitzt auf der Bank. Und in der Verteidiung startet Cvetkovic anstelle von Margreitter, dessen Geschichte Kollege Schifferle vor diesem Spiel aufgeschrieben hat.