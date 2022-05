Wechsel in die Bundesliga – Breitenreiter geht, Meister FCZ muss auf Trainersuche Nach nur einer Saison ist bereits wieder Schluss. Coach André Breitenreiter verlässt den FC Zürich Richtung Hoffenheim. Herbie Egli

Zieht weiter: Meistertrainer André Breitenreiter kehrt nach Deutschland zurück. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Er kam im Sommer 2021 und übernahm einen angeschlagenen FCZ: André Breitenreiter. Der 48-jährige Deutsche schaffte, was nicht viele für möglich gehalten hatten. Er formte aus der Mannschaft ein Team, das souverän den Meistertitel gewann.

Nun braucht der FC Zürich Ersatz für Breitenreiter. Der Trainer verlässt die Zürcher nach einem Jahr bereits wieder und wechselt in die Bundesliga zu Hoffenheim, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb und Sebastian Hoeness beerbt. Sein Vertrag beim FCZ wäre bis 2023 gültig gewesen.

Präsident Ancillo Canepa war nach dem Titelgewinn in Basel vor wenigen Wochen noch überzeugt, dass Breitenreiter in diesem Sommer nicht schon weiterzieht. In einer persönlichen Stellungnahme schreibt der Präsident der Stadtzürcher nun, dass er den Entscheid des Trainers nachvollziehen könne und dieser in Zürich nach der abgelaufenen Saison «Legenden-Status» habe.

Für den FCZ-Meistertrainer ist Hoffenheim die vierte Station in der Bundesliga. 2014 führte er Paderborn in die erste Bundesliga. 2015/16 war er Trainer bei Schalke. 2017 gelang ihm mit Hannover erneut der Aufstieg in die höchste deutsche Liga.

Herbie Egli ist seit 2018 Redaktor im Sport mit Schwerpunkt Online. Neben der allgemeinen Berichterstattung sind Rad und Ski alpin seine Spezialgebiete. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.