Erinnerungen eines Holocaust­überlebenden – «Meine Mutter und ich wussten: Wir sind in der Hölle» Ivan Lefkovits war als Siebenjähriger im KZ Bergen-Belsen. Er hat Unfassbares gesehen und erlebt. Heute wohnt er in Basel. Und erinnert sich. Sandro Benini

«Die SS-Aufseherinnen waren noch schlimmer als die Männer»: Ivan Lefkovits. Fotos: Stefan Bohrer

Eine meiner frühen Erinnerungen: Ich sitze als Fünf- oder Sechsjähriger in der Zahnarztpraxis meines Vaters, in der technischen Abteilung, wo man Gipsabdrücke anfertigt. Ich habe dort einen kleinen Tisch und einen Hocker, um zu basteln oder mit Gips zu spielen. Es ist ein Ort, an dem ich mich aufgehoben fühle. Plötzlich kommt jemand von hinten, packt mich, hebt mich hoch und trägt mich aus dem Gebäude. Eine männliche Stimme sagt: «Die Praxis gehört euch nicht mehr, du hast hier nichts mehr zu suchen.»