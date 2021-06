Bodybuilderin Jelena Knoll – «Meine Mutter dachte, dieser Sport mache mich kaputt» Während der Diät bricht sie zusammen, am Wettkampftag trinkt sie zwei Deziliter, danach «artet es aus»: Weshalb Bodybuilding die junge Bernerin dennoch fasziniert. Adrian Horn , Philipp Rindlisbacher

Ein Kraftpaket: Für den vermeintlich perfekten Körper nimmt Jelena Knoll (20) einiges auf sich. Foto: zvg

Sie sitzt da, auf dem Küchenboden, zusammengekauert. Die Tränen laufen runter, der Weinkrampf hört nicht auf. Jelena Knoll erleidet einen Nervenzusammenbruch. Es ist derart heftig, dass die Mutter die Ambulanz rufen will. Für die Tochter geht die Welt unter, weil der Behälter mit dem vorgekochten Essen zu Boden gefallen und das pedantisch abgewogene und exakt gesalzene Menü nicht mehr zu gebrauchen ist.

Knoll ist kaputt. Hat keine Kraft mehr – nach wochenlanger Diät, fast 20 Kilo Gewichtsverlust. Sie isst kaum noch, aber strampelt täglich auf dem Velo, hebt schwere Hanteln. So wie das Bodybuilder tun kurz vor einem Wettkampf, damit sie einen Körper weitgehend frei von Fett, aber voller Muskeln präsentieren können. Wenn sie am stärksten aussehen, sind sie am schwächsten.