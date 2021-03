Langenthaler Beizer hält durch – «Meine Leute wollen arbeiten» Das Restaurant Braui bietet wieder vermehrt eine warme Küche an. Trotz negativem Bundesratsentscheid und trotz Zweifel von Wirt René Marti. Julian Perrenoud

Für René Marti ist die Gastronomie in der Pandemie unverhältnismässig stark benachteiligt. Foto: Nicole Philipp

Auch er fiel diesen Winter in ein Tief und kam an einen Punkt, an dem er nicht mehr weitermachen wollte. René Marti, der Langenthaler Braui-Inhaber, stellte sich ernsthafte Fragen über die Zukunft seines Restaurants. «Doch meine Angestellten sind so motiviert. Deshalb habe ich entschieden, dass es weitergehen muss», sagt Marti. Er sitzt am Stammtisch seiner leeren Gaststube.

Der Beizer spekulierte darauf, ab dieser Woche zumindest die Terrassen wieder öffnen zu dürfen. Das Braui-Team hat zusätzliche Lebensmittel eingekauft, die gesamte Liegenschaft geputzt. Nur um am Freitagnachmittag zu erfahren, dass die Restaurants weiterhin geschlossen bleiben. Trotzdem steht draussen das Festzelt bereit, Stühle sowie Bänke sind noch aufeinandergestapelt und zusammengebunden.