Latino-Wähler in den USA – «Meine Kleine, in diesem Land ist alles möglich» Mehr als 60 Millionen Menschen mit lateinamerikanischen Wurzeln leben in den USA. Die Mehrheit wählt die Demokraten. Doch Teile der vielschichtigen Gruppe wenden sich den Republikanern zu. Peter Burghardt aus Washington

Sie war vorher Demokratin, verlor 2020 knapp und will jetzt als Republikanerin den 15. Kongressdistrikt von Texas erobern: Mónica De La Cruz. Foto: Allison Dinner (AFP)

Englisch ist schon noch sehr hilfreich in den USA, es geht aber notfalls auch ohne. Selbst mitten in Washington D.C. sind Reklamen, Nachrichten, Gebrauchsanweisungen von Behörden, Selbstbedienungskassen, Corona-Test-Stationen häufig auch auf Spanisch geschrieben. Die Kellnerin um die Ecke empfiehlt die Fisch-Tacos mit ihrem mittelamerikanischen Tonfall. Und Floridas Süden erst: Die Pasta in Hollywood Beach serviert ein Melancholiker, der dem Nicaragua des Autokraten Daniel Ortega entkam und dem Gast die Tragödie seiner Heimat schildert.