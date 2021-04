Beratungshotline zum Mietrecht – Meine Katze hat das Parkett verkratzt. Muss ich bezahlen? Darf der Vermieter generell Tiere in der Wohnung verbieten? Wie muss ich mit Lärm umgehen? Acht Antworten der Beratungshotline zum Thema Mietrech. Rahel Guggisberg

Vorsicht bei Katzen in der Wohnung: Zerstören sie das Mobiliar, muss der Mieter unter Umständen für die Kosten aufkommen. Foto: Getty Images

Ich musste mein Restaurant wegen der Pandemie schliessen. Die gemieteten Räume kann ich nicht mehr nutzen. Ist trotzdem der ganze Mietzins geschuldet?

Das ist noch nicht klar. Ein entsprechendes Gesetz zur Regelung dieser Frage wurde vom Nationalrat abgelehnt. Ob eine Reduktion des Mietzinses verlangt werden kann, bestimmt das Mietrecht. Juristisch ist umstritten, ob die behördliche Anordnung der Schliessung der Restaurants ein Mangel im mietrechtlichen Sinne darstellt und demzufolge zu einer Reduktion des Mietzinses berechtigen könnte. Ein höchstrichterlicher Entscheid ist bislang noch ausstehend.

Aufgrund der unklaren Rechtslage ist insbesondere wichtig, dass die Mietzinszahlungen nicht eigenhändig reduziert oder gar eingestellt werden, da der Mieter ansonsten die Kündigung riskiert. Es empfiehlt sich, das Gespräch mit der Vermieterin zu suchen und eine einvernehmliche Lösung zu suchen. Führt das Gespräch zu keiner befriedigenden Lösung, muss zumindest der ordentliche Weg über die Hinterlegung der Mietzinse wegen Mängeln der Mietsache gewählt werden.

In der Hausordnung steht, dass die Haltung von Haustieren generell verboten ist. Ist dies zulässig?

Grundsätzlich sind Hausordnungen verbindlich, wenn sie beim Abschluss des Mietvertrages beigelegt worden sind. Die Regelungen in der Hausordnung müssen indessen vernünftig und verhältnismässig sein, was im Einzelfall zu beurteilen ist. Erhebliche Einschränkungen des Gebrauchs der Mietsache muss der Mieter grundsätzlich nicht dulden. Ob ein generelles Tierhalteverbot eine unzulässige Einschränkung darstellt, wurde in der Rechtsprechung und Lehre kontrovers diskutiert. Überwiegend wird jedoch die Meinung vertreten, dass ein absolutes Tierhalteverbot vor dem Gesetz nicht standhält und nicht zulässig ist, auch wenn das Verbot sogar im Mietvertrag festgehalten wird.

Unsere Katze hat das Parkett in unserer Wohnung stark verkratzt. Nachdem wir ausgezogen sind, will die Vermieterin uns die Kosten für die Reparatur aufbinden. Müssen wir diese bezahlen, obwohl das Parkett schon sehr alt war?

Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache in dem Zustand zurückzugeben, der sich aus dem vertragsgemässen Gebrauch ergibt. Eine übermässig starke Beschädigung des Parketts stellt eine ausserordentliche Abnutzung dar. Der Mieter ist darum grundsätzlich entschädigungspflichtig. Die Höhe der Entschädigung richtet sich allerdings nicht nach dem Neuwert der Einrichtung, sondern nach dem Zustandswert. Ist die Lebensdauer des Parketts abgelaufen wie in Ihrem Fall, ist deshalb grundsätzlich auch keine Entschädigung mehr geschuldet.

Ich werde für sechs Monate im Ausland studieren und möchte meine Wohnung untervermieten. Muss ich meinen Vermieter darüber informieren?

Im Gesetz ist vorgeschrieben, dass der Mieter die Wohnung nur mit Zustimmung des Vermieters untervermieten kann. Der Vermieter kann die Zustimmung allerdings nur bei missbräuchlichen Untermietbedingungen verwehren. Diese liegen vor, wenn dem Vermieter wesentliche Nachteile entstehen oder wenn der Mieter die Bedingungen der Untermiete nicht bekannt geben will. Sie müssen den Vermieter zwingend informieren. Sollte keine der oben genannten Ausnahmen vorliegen, wird er Ihnen die Zustimmung erteilen müssen.

Alle Mieter hatten bisher das Recht auf Mitbenutzung der gemeinsamen Dachterrasse. Nun wird eine neue Wohnung auf das Dach gebaut, und die Dachterrasse fällt weg. Habe ich Anspruch auf eine Mietzinsreduktion?

Sofern im Mietvertrag die Nutzung der Dachterrasse aufgeführt ist, haben Sie Anspruch auf eine Herabsetzung des Mietzinses. Wenn die Nutzung jedoch im Vertrag nicht aufgeführt ist, ist diese nicht als Gegenleistung zum von Ihnen bezahlten Mietzins zu verstehen. Sie haben deshalb keinen Entschädigungsanspruch.

Ich arbeite zurzeit aufgrund der Homeoffice-Pflicht zu Hause. Die Wohnung unter mir wird saniert, und ich werde vom Lärm bei der Arbeit gestört. Habe ich Anspruch auf eine Entschädigung?

Es kommt darauf an, wie intensiv der Lärm ist. Wir raten Ihnen, ein Lärmprotokoll zu erstellen und aufzuzeichnen, wann Sie inwiefern eingeschränkt sind. Grundsätzlich mieten Sie die Wohnung zu Wohnzwecken und nicht als Büro. Daher haben Sie aufgrund der Arbeit zu Hause keinen Anspruch auf einen geringeren Lärmpegel als sonst. Ist der Lärm allerdings auch für den normalen Wohnzweck zu intensiv, haben Sie durchaus Anspruch auf eine Mietzinsherabsetzug.

Meine Verwaltung hat die Heizung bereits abgestellt. Nun wurde es in der Nacht wieder kalt, und ich friere in der Wohnung. Muss die Verwaltung die Heizung erneut anstellen?

Die Heizperiode dauert in der Schweiz in der Regel von Mitte September bis Mitte Mai. Aber auch ausserhalb der Heizperiode muss der Vermieter bei kalten Temperaturen die Heizung wieder anstellen. Sie haben Anspruch auf eine Tagestemperatur von 20 Grad in der Wohnung. Sollte dieser Wert nicht erreicht werden, ist Ihr Vermieter verpflichtet, die Heizung anzustellen. Andernfalls liegt ein Mangel an der Mietsache vor, und Sie haben nach einigen Tagen einen Anspruch auf eine Mietzinsreduktion.

In meiner Nebenkostenabrechnung sind Prämienzahlungen an die Gebäudeversicherung aufgeführt. Darf mir der Vermieter solche Nebenkosten in Rechnung stellen?

Nein. Bei Gebäudeversicherungsprämien handelt es sich um unzulässige Nebenkosten, welche dem Mieter nicht belastet werden dürfen. Der Mieter kann sich daher grundsätzlich weigern, solche Kosten zu bezahlen. Ausserdem gilt, dass nur über solche Nebenkostenpositionen abgerechnet werden darf, welche explizit und konkret im Mietvertrag aufgeführt werden. Bei der Kontrolle der Nebenkostenabrechnung empfiehlt es sich daher, den Mietvertrag mit der Abrechnung zu vergleichen.

In der aktuellen Nebenkostenabrechnung wurde mir ein vergleichsweise hoher Betrag in Rechnung gestellt. Wie kann ich überprüfen, ob dieser korrekt ist?

Wenn die Nebenkostenabrechnung unverständlich oder ungenau ist, das heisst bloss eine Auflistung von Zahlen ohne Details zu den jeweiligen Positionen enthält, hat der Mieter Anspruch, die einzelnen Belege dazu beim Vermieter beziehungsweise bei der Verwaltung einzusehen. Alternativ können Kopien von den Belegen verlangt werden. Ferner muss der Vermieter im Streitfall beweisen, dass die Nebenkostenabrechnung korrekt ist.

Wir haben unsere Wohnung am letzten Tag des Monats März mit eingeschriebenem Brief per Ende Juni gekündigt. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Die Vermieterin stellt sich nun auf den Standpunkt, die Kündigung sei verspätet, und eine Kündigung sei frühestens per Ende Juli möglich. Muss ich den Mietzins bis Ende Juli bezahlen?

Die Kündigung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Das bedeutet, dass sie ihre Wirkung erst entfaltet, wenn sie beim Empfänger eingetroffen ist. Die Kündigung ist erst Anfang April bei der Vermieterin eingegangen, weshalb eine Kündigung per Ende Juni die dreimonatige Kündigungsfrist missachtet. In einem solchen Fall entfaltet die Kündigung ihre Wirkung deshalb erst auf den nächstmöglichen Kündigungstermin, also vorliegend auf Ende Juli. Sie als Mieter können aber einen zahlungsfähigen Nachmieter suchen, der den Vertrag zu denselben Konditionen übernimmt.

In meiner Wohnung lebte 30 Jahre lang eine Sozialhilfebezügerin. Sie ist nun gestorben. Ihre Erben schlagen die Erbschaft aus. Das Konkursamt hat die Wohnung freigegeben. Mir sind Räumungs- und Reinigungskosten von 5000 Franken entstanden. Leider habe ich kein Mieterdepot. Wie komme ich an Geld?

Sie können die Forderung im Rahmen der konkursamtlichen Liquidation des Nachlasses eingeben. Falls kein Vermögen mehr vorhanden ist, werden Sie aber voraussichtlich nicht mehr an Ihr Geld kommen. In Zukunft rate ich Ihnen, ein Mietzinsdepot in Höhe von maximal drei Monatsmieten zu verlangen.

Das sind die Fachpersonen Infos einblenden Diese Zeitung führt regelmässig in Zusammenarbeit mit externen Expertinnen und Experten Beratungshotlines durch. Letzte Woche beantworteten Pascale Ruckstuhl von Jusonline, Carlo Cortesi, Rosat Rechtsanwälte AG, und Joanis Halter von Häusermann und Partner Ihre Fragen. Pascale Ruckstuhl, Jusonline, Bern. Joanis Halter, Häusermann und Partner, Bern. Carlo Cortesi, Rosat Rechtsanwälte AG, Bern.

