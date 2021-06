Schweizerin bricht Schweigen – «Meine Grossmutter war Nazi» Hilde Bonhage konnte sich Deutschland ohne Nationalsozialisten nicht vorstellen. Nun erzählt ihre jüngste Enkelin deren Geschichte. Ihr Buch «Gnadenlos geirrt» geht unter die Haut. Guido Kalberer

Hilde Bonhage im Garten ihres Elternhauses in Dortmund. Die Aufnahme entstand wohl im Jahr 1931. Fotos: Aus dem besprochenen Buch

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs las Hilde Bonhage weiterhin in «Mein Kampf». Das Buch war ihre Bibel: Als Heilige Schrift der Juden war ihr das Alte Testament ohnehin suspekt, und das Neue Testament hatte nach Erscheinen von Hitlers Kampfschrift sein Verfallsdatum erreicht.

In einem durchaus religiösen Sinne glaubte Hilde Bonhage an Hitler: Gott habe «hundertfältig gezeigt, dass seine Hand segnend auf dem Führer ruht». Wer an dessen Mission zweifle oder ihn sogar kritisiere, versündige sich. Als sich die Lage in den letzten Kriegsjahren nicht so entwickelte wie vorgesehen, stürzte ihr Weltbild ein. «So hätte das Reich nie enden dürfen», schrieb Bonhage enttäuscht, und sie stellte sich ernsthaft die Frage: «Deutschland ohne Nazis? Wie sollte das denn gehen?»