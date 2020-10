Herr Lenz, wieso schreiben Sie auf Berndeutsch?

Nicht, um das Berndeutsche zu zelebrieren, wie viele Leute meinen. Sondern weil ich meine Geschichten so schreiben will, wie ich sie im Ohr habe. Wenn mir Leute an Lesungen sagen: «Gälled, Herr Lenz, es gibt wahrscheinlich weltweit keine schönere Sprache als das Berndeutsche», dann muss ich lachen.