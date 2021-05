Tod von Jason Dupasquier – «Meine Gedanken sind bei seiner Familie» Die Motorsportszene trauert um den Schweizer Motorradpiloten Jason Dupasquier. Auch Bundespräsident Guy Parmelin drückt sein Beileid aus. Herbie Egli

Zu Ehren von Jason Dupasquier: Die MotoGP hält eine Schweigeminute. Video: pscp.tv

Am Sonntagmittag herrschte die tragische Gewissheit: Jason Dupasquier ist gestorben. Der 19-jährige Freiburger erlag in einem Florentiner Spital seinen schweren Verletzungen, die er am Samstag beim Sturz im Qualifying für den Moto3-GP in Mugello erlitten hatte.

Die Trauer in der Motorsportszene ist gross. Der Oberaargauer Motorradfahrer Dominique Aegerter schreibt auf Instagram: «R.I.P. Jason», und drückt der Familie sein Beileid aus. Dies tut auch das Schweizer Formel-1-Team Alfa Romeo auf Twitter: «Unser tief empfundenes Beileid gilt der Familie, den Freunden und dem Team von Jason Dupasquier.»

Selbst der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin kondoliert. «Alle meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen», schreibt er auf Twitter. Bundesratskollegin und Sportministerin Viola Amherd findet ähnliche Worte: «Meine Gedanken sind bei der Familie von Jason Dupasquier, der ich mein tiefstes Beileid ausspreche. Mein Herz ist in dieser schweren Zeit bei Ihnen.»

Dupasquiers Team PrüstelGP schreibt auf Instagram: «Du wirst schmerzlich vermisst und nie vergessen, Jason.»

Die Rennen in Mugello wurden trotz Dupasquiers Tod durchgeführt. Vor dem Start der MotoGP gedachten die Fahrer des verunfallten Schweizers mit einer Schweigeminute (siehe Video ganz oben). Und Fabio Quartararo widmete ihm seinen Sieg. Der Franzose hielt in der Hochgeschwindigkeitskurve «Arrabbiata 2», wo der junge Schweizer am Samstag stürzte, an und zeigte mit den Händen in den Himmel.

Auch der dreifache MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo, der seine Karriere 2019 beendet hatte, kondolierte via Twitter, indem er schrieb: «Mein tiefstes Beileid an die Familie, Freunde und das Team von Jason Dupasquier. Fahre in Frieden, Jason.»

