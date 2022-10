SCB-Gerber wird Materialchef – «Meine Frau hatte erst wenig Freude» Der Entscheid überraschte: Beat Gerber, mit sechs Meistertiteln Berns Rekordmann, wird nächste Saison das Amt des Materialchefs übernehmen. Er sagt: «Trainer, das ist nicht meine Welt.» Angelo Rocchinotti

Der Durst ist nicht gestillt: Beat Gerber hat auch nach 20 Jahren nicht genug vom SCB. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Mehr Zeit mit der Familie verbringen. Öfter in die Ferien verreisen. Häufiger mit dem Ferrari 360 Challenge Stradale ausfahren. Oder einfach mal samstags mit einer Tüte Chips vor dem Fernseher sitzen. Es gibt vieles, was Beat Gerber künftig tun könnte, wofür in der Vergangenheit oft die Zeit fehlte. Doch der 40-Jährige denkt nicht daran, kürzerzutreten, hat auch nach 23 Jahren nicht genug vom Eishockey-Rhythmus.