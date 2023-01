Eigentlich habe ich mir vorgenommen, auf dem Sessellift keine Angst mehr zu haben. Aber dann schwebe ich wieder einmal an den oberen Ästen einer Pracht-Tanne Abies magnifica vorbei und klammere mich mit Schnappatmung an der Lehne fest. Selbst als ehemalige Profi-Snowboarderin und nach vielen Wintern in den USA habe ich mich noch nicht an amerikanische Wintersportanlagen gewöhnt.