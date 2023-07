Ukrainerinnen in der Schweiz – «Mein wichtigster Besitz ist eine Parfümflasche» Wie geht es den Ukrainerinnen in der Schweiz eineinhalb Jahre nach Kriegsbeginn? Wie haben sie sich integriert? Drei Frauen erzählen. Xymna Engel

Die Fotografin Julia Wimmerlin porträtiert in die Schweiz geflüchtete Ukrainerinnen in der gleichen Kleidung, in der diese ihre Heimat verlassen haben. Foto: Julia Wimmerlin

Sie kamen mit einer Katze, einer Milchpumpe oder einem Kochtopf. Die ukrainische Fotografin Julia Wimmerlin, die schon lange in der Schweiz lebt, porträtiert seit Kriegsbeginn in die Schweiz geflüchtete Ukrainerinnen. Wimmerlin zeigt sie in der gleichen Kleidung, in der sie ihre Heimat verlassen haben. Der Ort der Aufnahme ist eine Ecke der Wohnung, in der sie jetzt leben: eine Anspielung auf die Einengung durch die russische Invasion. Zum Porträt stellt Wimmerlin in der Berner Ausstellung «(Nicht) in die Ecke gedrängt» jeweils einen Gegenstand, welchen die Frauen ausser dem Allernötigsten mitgenommen haben.