«Mein Rat: Freude am Amt haben»

Schon bald folgt der Abschied: Per Ende Jahr verlässt Urs Graf das Gemeindehaus Interlaken.

Das hält sich die Waage. Ich habe die Arbeit sehr gerne gemacht, und jetzt freue ich mich auf das, was kommt.

Urs Graf, was ist grösser – das lachende oder das weinende Auge?

Was werden Sie am meisten vermissen?

Die Gestaltungsmöglichkeiten und die Kontakte zur Bevölkerung, aber auch zu grossen Persönlichkeiten etwa am SEF oder am Alpensymposium. Dabei fühlte ich mich an manchem Tisch nicht bezüglich Einfluss, aber bezüglich der finanziellen Situation wie ein Schiedsrichter beim Final der Champions League... Und ich durfte sogar zwei Kaiser kennen lernen, den japanischen und Franz Beckenbauer.