«Kopfsalat»-Kolumne zum Superstar – Mein Moment mit Tina Das Haar des Superstars auf dem Notizblock: Redaktor Michael Gurtner erinnert sich an jenen Moment zurück, als er Tina Turner ganz nah war. Michael Gurtner

Ein Porträt von Tina Turner über ihrem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame an ihrem Todestag. Foto: Keystone

Ich war elf Jahre alt und fand den Song doof. Dass sich «We Don’t Need Another Hero» von Tina Turner am 4. August 1985 in der Topposition der Schweizer Single-Hitparade eingenistet hatte, konnte ich nicht verstehen. Da gab es doch massiv bessere Lieder, die sich hinten anstellen mussten: Epochal-tiefsinnige Meisterwerke wie «You’re a Woman» von Bad Boys Blue etwa oder Baltimoras «Tarzan Boy».