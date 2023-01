Netflix-Doku übers Tennis – «Mein Leben geriet ausser Kontrolle, ich trank jede Nacht» Nick Kyrgios ist einer der Stars der Reality-Serie «Break Point» auf Netflix. Die ersten fünf Folgen sind online und zeigen auch die Schattenseiten, gehen aber zuweilen zu wenig tief. Simon Graf

Ein nachdenklicher Nick Kyrgios: In der Netflix-Serie reflektiert der Bad Boy seinen Weg. Foto: Netflix

Melbourne, Indian Wells, Madrid und Paris – die Schauplätze der ersten fünf Folgen der neuen Netflix-Serie «Break Point» über den Tenniszirkus sind spektakulär. Meist strahlt die Sonne, die Athletinnen und Athleten bewegen sich in einer Luxuswelt, steigen in den besten Hotels ab und werden in edlen Autos herumchauffiert, Tausende jubeln ihnen zu. Doch dieses Leben hat für viele einen hohen Preis.