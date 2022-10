Zürcher trans Frau Michelle Halbheer – «Mein Laptop hat mich geoutet» So viele Personen wie noch nie haben dieses Jahr ihren Geschlechtseintrag geändert. Eine von ihnen ist die 22-jährige Mitte-Politikerin Michelle Halbheer. Das ist ihre Geschichte. Tim Wirth

Die 22-jährige Michelle Halbheer studiert Geomatik an der ETH Zürich. Silas Zindel

Schon in der Primarschule wollte ich lieber ein Mädchen sein. Meiner Mutter habe ich das einmal als Kind gesagt. Auf dem Pausenplatz konnte ich mit der Hackordnung der Jungs nichts anfangen, und ich wurde gemobbt. Eigentlich hätte ich gerne getanzt und wäre geritten, aber ich wollte nicht noch stärker ausgegrenzt werden. Ich hatte oft psychische Tiefs und war zwischenzeitlich nahe am Suizid. Mit meinem Wunsch, eine Frau zu werden, habe ich dies aber nie in Verbindung gebracht.