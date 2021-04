Valora-Manager greifen zu – Mein Kiosk – mein Selbstbedienungsladen Das Coronavirus hätte die hohen Boni des Valora-Managements eigentlich senken müssen. Doch dank einer umstrittenen Änderung fliessen die Gelder nun doch. Beat Schmid

Plötzlich zählen weiche Faktoren: Michael Müller, Chef des Handelsunternehmens Valora, beim Kiosk am Paradeplatz in Zürich. Foto: Markus Forte

Es ist eine Schmach für den Verwaltungsrat von Valora. An der Generalversammlung sagten gut 42 Prozent der Aktionäre Nein zum Entschädigungsbericht und stellten sich damit gegen die Bezüge von Konzernchef Michael Müller und seines Managements. Zur Convenience-Gruppe aus Muttenz (BL) gehören unter anderem K Kiosk, Brezelkönig, Avec und Café Spettacolo. Dazu kommen kleinere Formate in einzelnen europäischen Märkten.

Valora ist stark von der Corona-Krise betroffen. Zwangsschliessungen und der Einbruch der Pendlerströme drücken auf Umsatz und Gewinn. Im Jahr 2020 resultierte ein Verlust von 6,2 Millionen Franken. Dieser wäre allerdings noch höher ausgefallen, wenn der Konzern nicht einen grossen Teil der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt hätte. Von der Versicherung flossen 16,2 Millionen in die Kassen von Valora. Dazu gab es Mietsenkungen im Umfang von 23,3 Millionen Franken, wie in den Fussnoten des Geschäftsberichts nachzulesen ist.