Ausgefallenes Hobby – «Modäuisebahn sueche ig. ha ahv u zyt» Seit Jahren sucht Hans Gygax mit Kleininseraten nach Gratismaterial für Modelleisenbahnen. Er baut schon an seiner neunten Anlage. Behalten will er keine. Dominik Galliker

Hier fühlt er sich wohl: Hans Gygax in seiner kleinen Werkstatt. Fotos: Nicole Philipp

«Ich bin Hans.» Duzen sei ihm lieber, sagt Hans Gygax, wir stehen vor seinem Haus in Mirchel, direkt an der Kiese und der Hauptstrasse. Hans Gygax (74) ist den aufmerksamen Lesern dieser Zeitung ein Begriff, obwohl sein Name noch nie drinstand. Während zehn Jahren haben wir auf der Pinnwand Dutzende Male sein Inserat abgedruckt: «Modäuisebahn sueche ig. ha ahv u zyt. danke. 079 884 44 53». Immer Bärndütsch, immer ohne Grossbuchstaben.

«Ich habe diesen Inseraten viel zu verdanken», sagt Hans Gygax, öffnet die Tür zur Werkstatt, niedrige Decke, in einem Ofen lodert ein Feuer, daneben liegen grosse Scheiter und eine Axt. «Ich stehe oft um 6 Uhr auf, feuere hier ein und mache einfach das, worauf ich gerade Lust habe.» Zwei Modelleisenbahn-Anlagen stehen im Raum, eine 2 mal 0,85 Meter, die andere 2,20 mal 1,20 Meter gross.