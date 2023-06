Ehrentag in Wengen – «Mein Herz schlug schon immer für die Schweiz» Walter Gross, Gründer der Mendelssohn-Musikwoche Wengen, feiert sein 90. Wiegenfest. Der pensionierte Architekt hat im Dorf einiges bewegt und arbeitet voller Tatendrang an einem weiteren Projekt. Hans Heimann

Walter und Elisabeth Gross-Graf sind die Gründer der Mendelssohn-Musikwoche Wengen und Initianten der Mendelssohn-Gedenkstätte im Ort. Beide stehen im 90. Lebensjahr und können am 6. September ihren 65. Hochzeitstag feiern. Foto: Hans Heimann

«Dem lieben Gott jeden Tag dankbar sein», das sei sein Credo, erklärt Walter Gross am runden Tisch in seiner Wohnung. Der Wengener feiert am 1. Juni seinen 90. Geburtstag und kann auf ein ereignisreiches Leben zurückschauen. In Tübingen, der Universitätsstadt am Neckar, geboren, schloss er nach der Lehre und der Gewerbeschule Tübingen den Zimmermannsberuf mit Auszeichnung ab.