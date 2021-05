Sweet Home: Romantischer Architekturtrend – Mein Gartenhaus, mein Reich Diese Beispiele zeigen, warum Glashäuser zu begehrten Rückzugsorten werden. Marianne Kohler Nizamuddin

Die Liebe zum Gartenhaus

Dauersommer: Im Gartenhaus grünt es das ganze Jahr über . Foto über: The Greenery

Wer weiss, vielleicht sind Gartenhäuser die Lösung für verregnete Sommer? Nach dem Brotbacken, Fermentieren und Gärtnern setzt sich nämlich ein neuer Trend durch: die Liebe zum Gartenhaus. Und nein, es geht nicht um den Schuppen mit dem Werkzeug, sondern um chice Glashäuser, in denen man Pflanzen aufziehen und es sich gemütlich machen kann. Dieses Glashaus von The Greenery kann man so fertig kaufen.

Vom Architekten kreiert

Chices Design : K leine s Bijoux im Garten. Foto über JV Arkitekter , fotografiert von Lina Ikse

Der Trend geht soweit, dass man sich Gartenhäuser vom Architekten bauen lässt, sich sozusagen sein eigenes Designmodell gönnt. Wie schön das aussehen kann, zeigt dieses Beispiel von JV Arkitekter. Schlichte Gradlinigkeit paart sich mit Materialien wie Holz und Backstein.

Wohnen wie im Gartenhaus

Gefragter Glashauseffekt: Architektur im trendigen Gartenhausstil. Foto über Woon Pioniers , fotografiert von Henny van Belkom

Auch echte Häuser verschreiben sich mehr und mehr dem Glashauseffekt. Sie werden mit Glasfassaden versehen, die an Treibhäuser denken lassen. Hier ein schönes Beispiel von einem Fertighaus in diesem Stil von Woon Pioniers.

Nordische Gartenhausromantik

Romantisch: So gemütlich kann es hinter Glastüren aussehen. Foto über: My Scandinavian Home

Wo das Gartenhaus ins Spiel kommt, ist auch die Romantik mit dabei. Doch auch diese ist modern geworden. Besonders im Norden weiss man, wie das ganz entspannt geht – mit viel Weiss, formschönen Gartenmöbeln und der richtigen Portion Wohnlichkeit.

Gartenhaus als Ferienhaus

Ich bin dann mal weg …: Gartenhausarchitektur zum Wohnen. Foto über Thisispaper , fotografiert von Rory Gardiner

Dieses Glashaus ist schlechtweg eine Bombe! Es handelt sich um das Garden House von den Architekten Baracco and Wright und ist das Ferienhaus des Paares in Australien. Es befindet sich mitten in der Natur und bezieht diese in die aussergewöhnliche Architektur mit ein.

Design im Gartenhaus

Innovativ und cool: Interiordesign im Garden House von den Architekten Baracco and Wright . Foto über: Thisispaper

Der natürliche Boden zieht sich hier unter dem Haus durch und es grünt drinnen und draussen. Das komplette Design befindet sich im Einklang mit coolem Design und innovativer Denkweise.

Gemütlichkeit gehört dazu

Einladend und gemütlich: Zu den Töpfchen gesellen sich das Sesselchen , der Teppich und das Kuschelkissen. Foto über: The Mind Circle

Die Gartenhäuser und Wintergärten werden aber nicht nur mit Pflanzen und Werkzeug eingerichtet, sondern mit viel Wohnlichkeit. Sie sind Orte der Entpannung geworden und so was wie ein Atelier.

Mit allem Drum und Dran

Wetterfestes Paradies: Endlich ein Ort, wo die Rattanmöbel immer bleiben können. Foto über: Planète Déco

So stehen neben den Töpfen und Eimern mit Vorliebe Rattanmöbel. Diese werden mit hübschen Accessoires und viel Textilien gestylt, damit man es sich so richtig gemütlich machen kann im grünen, wetterfesten Paradies.

Prinzessin auf der Erbse im Gartenhauspalast

Bunt und gemütlich: Matratzenkissen sind auch im Gartenhaus ein grosse s Thema. Foto: Bungalow

Da passen natürlich auch die vielen Matratzenkissen gut, die diesen Sommer stark im Trend sind. Diese hier sind von der dänischen Firma Bungalow.

Feiern im Gartenhaus

Gäste willkommen: Gartenhäuser sind auch Eventlocations. Foto über: Green Weddingshoe

Feierte man einst in der Waldhütte, sind nun Gartenhäuser die begehrten Orte für Hochzeiten und Partys. Wer weiss, vielleicht finden wir auch bald Gartenhäuser in unseren Wäldern? Gar Restaurants setzen auf den Gartenhauseffekt. Das berühmteste Beispiel ist gleichzeitig das berühmteste Restaurant der Welt: das Noma in Kopenhagen hat ganze Bereiche, die wie ein echtes Treibhaus anmuten.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

