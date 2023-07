Berner Podcast «Gesprächsstoff» – «Mein erstes Gurtenkonzert war Polo – sein letztes durfte ich ansagen» Seit 2014 sagt der Berner Moderator Simon Stalder die Bands auf der Hauptbühne an. Wie er zu diesem Job kam, was sein Gurten-Moment war und warum er ausgepfiffen wurde. Sibylle Hartmann Host

Wenn seine Stimme von der Hauptbühne her ertönt, dann ist es so weit: Das Gurtenfestival geht richtig los. Diese Stimme gehört Simon Stalder. Als sogenannter Hauptbühnen-Host eröffnet er jeweils die grösste Bühne vom Festival, sagt die Bands an und heizt dem Publikum ein.

In der ersten von vier Folgen Gesprächsstoff vom Gurten erzählt Stalder, wie er mit seiner Schülerband von einem Auftritt auf der Hauptbühne träumte. Wie Phibe Cornu, Konzertveranstalter und langjähriger Gurten-Booker, ihn dann doch zum Moderator anstatt Schlagzeuger auf eben dieser Bühne machte. Und warum er manchmal keine drei Stunden vor dem Konzert nicht weiss, ob eine Anmoderation seitens der Band überhaupt erwünscht ist.

Hauptbühnen-Host Simon Stalder kündigt Pongo, die erste Band auf der Hauptbühne, an. Foto: Nicole Philipp

