Bilder aus dem BZ-Archiv – Mein Auto fährt auch ohne Wald Der todkranke Wald war in den 80er-Jahren ein Hauptthema dieser Zeitung. Die Fotos zeigen, wie ein langsamer Prozess fotografisch dramatisiert werden musste, um sichtbar zu werden. Sandro Spadini

Chemische Kenntnisse als politische Formel in Graffitis. Schwefeloxid und Stickoxide musste kennen, wer beim sauren Regen mitreden wollte. Foto: Urs Zauner, PBA BZ D 1587_05, alle Bilder Staatsarchiv des Kantons Bern, Bildredaktion: René Wüthrich

Der ganze Wald, das Sinnbild von Naturgesundheit, sei akut vom Tode bedroht, hiess es damals. Die Angst vor dem Sterben der Bäume trieb viele Leute auf die Strasse und prägt einige bis heute. «Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch», lautete die Losung auf Demos. Das Schicksal des Waldes schien besiegelt und somit auch unseres. Die Fotos in den Zeitungen zeigten apokalyptische Landschaften mit Baumskeletten ohne sichtbares Leben.

Die Politik reagierte: Es gab nun verbindliche Abgaswerte für Autos, und in Fabrikschlote wurden Filter eingebaut, der Katalysator kam, und an der Ampel mussten die Autofahrer den Motor abstellen. Man hat damals einiges getan, aber den Ausstoss von Kohlendioxid in die Atmosphäre senkte man nicht, weshalb wir uns heute in einem Klimawandel befinden, der früher noch Klimakatastrophe hiess.