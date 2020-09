Gemeinderat Lauterbrunnen – Mehrzweckplatz Eyelti kommt an die Urne Der Gemeinderat von Lauterbrunnen hat das Projekt Eyelti überarbeitet und unterbreitet den Stimmberechtigten am 29. November zwei Varianten zur Abstimmung.

Auf dem Eyelti-Areal soll der Mehrzweckplatz entstehen. Nun schlägt der Gemeinderat zwei Varianten vor. Foto: Anne-Marie Günter

An der Lauterbrunner Gemeindeversammlung vom 18. November 2019 wurde das Projekt eines Mehrzweckplatzes Eyelti in einer einfachen Ausführung mit Kosten von 430'000 Franken vorgestellt. Nach einer langen Diskussion beschloss die Versammlung damals mit grossem Mehr, das Geschäft an den Gemeinderat zur Verbesserung zurückzuweisen.