Auf der Stuckimatte in Steffisburg – Mehrgenerationenhaus steht vor dem Bezug Die Arbeiten am Mehrgenerationenhaus am Rand der Stuckimatte laufen auf Hochtouren. Ende November soll es bezogen werden können. Andreas Tschopp

Jean-Pierre Stucki (links), Vertreter der Bauherrschaft, mit Ruedi Steuri, Genossenschaft Spiez Solar, bei der Solaranlage auf dem Dach des Mehrgenerationenhauses. Foto: Andreas Tschopp

Auf der Baustelle für das neue Mehrgenerationenhaus an der Ecke Weber- und Industrieweg in Steffisburg herrscht reger Betrieb. Handwerker gehen ein und aus, um die Küchen in den 15 Wohnungen einzurichten und weitere Installationen im dreistöckigen Bau mit Dachgeschoss vorzunehmen.