Walliswil bei Wangen – Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar Am Dienstagabend ist in einem Schopf in Walliswil bei Wangen ein Feuer ausgebrochen, das später auf ein Wohnhaus übergriff. Personen wurden zwar keine verletzt, die Liegenschaft ist aber bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Marco Spycher

Das Feuer griff vom Schopf auf den Dachstock des angrenzenden Mehrfamilienhauses über. Dieses ist nun unbewohnbar. Foto: Kantonspolizei Bern

Am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr ist in einem Schopf an der Ringstrasse in Walliswil bei Wangen ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren Wangen und Buchsi-Oenz eintrafen, stellten sie vor Ort den in Vollbrand stehenden Schopf sowie den teilweise brennenden Dachstock eines angrenzenden Mehrfamilienhauses fest. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und schliesslich gelöscht werden.

Weiter heisst es, dass sämtliche im Haus anwesenden Personen dieses aus eigener Kraft verlassen konnten. Bei der Kontrolle durch das Ambulanzteam vor Ort stellte sich heraus, dass alle Personen unversehrt blieben. Die Liegenschaft allerdings ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde habe individuelle Lösungen für die Betroffenen organisiert, wird in der Mitteilung festgehalten.

Ein lauter Knall

Die Kantonspolizei Bern hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie Augenzeugen berichten, kam es während des Brands zu einem lauten Knall. Die Umstände würden nun genau untersucht, man müsse abklären, was sich im Schopf genau befunden habe, heisst es auf Anfrage bei der Kantonspolizei. Von dem lauten Knall sei aber keine zusätzliche Gefahr ausgegangen.

Während der Löscharbeiten kam es zudem zu einer vierstündigen Sperrung auf dem Abschnitt der Hauptstrasse, die durch Walliswil führt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.