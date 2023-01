Feuerwehreinsatz im Berner Jura – Mehrfamilienhaus in Villeret in Brand geraten Rund 40 Feuerwehrleute löschten am frühen Samstagmorgen ein brennendes Haus in Villeret. Die vier Wohnungen im Haus sind unbewohnbar.

Nach diesem Brand in Villeret musste ein Mädchen auf eine Rauchgasvergiftung hin kontrolliert werden. Sie musste aber nicht ins Spital. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

In Villeret im Berner Jura ist in der Nacht auf Samstag die Garage eines Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Das Feuer breitete sich bis zum Dach aus. Die vier Wohnungen im Haus sind unbewohnbar, verletzt wurde aber niemand.

Der Brand wurde kurz vor 5 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits das Dach erreicht. Rund 40 Feuerwehrleute der Feuerwehren Erguël, La Suze und Centre-Vallon hätten den Brand unter Kontrolle bringen können, die Löscharbeiten dauerten am Samstagmittag aber noch an.

Fünf Personen befanden sich gemäss Mitteilung beim Ausbruch des Brandes im Haus. Sie hätten dieses selbstständig verlassen können. Ein Mädchen sei wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung vom Ambulanzteam betreut worden. Es habe aber nicht ins Spital gehen müssen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner habe mit der Gemeinde eine vorübergehende Bleibe gefunden werden können.

Die Brandursache ist unklar und wird ermittelt, ebenso die Höhe des Sachschadens.

SDA/chh

