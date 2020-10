Rund um Riggisberg – Mehrere Wolfsrisse in den letzten Tagen Die vor zwei Wochen bei Toffen gerissenen vier Schafe dürften einem Wolf zum Opfer gefallen sein. In der Region Riggisberg kam es seither zu weiteren vier Wolfsrissen. Florine Schönmann

In der Region Riggisberg ist aktuell ein Wolf unterwegs. (Symbolbild) Foto: iStock

Am 11. Oktober fand der Schafzüchter Fritz Streit am Dorfrand von Toffen drei seiner Schafe tot auf. Ein weiteres lebte noch, war aber an den Hinterbeinen verletzt. Der Wildhüter musste es erlösen.

Bisher war noch nicht klar gewesen, ob die Tiere einem Wolf oder einem Hund zum Opfer gefallen waren, weil dies anhand der Bissspuren nicht klar zu identifizieren gewesen war. Das Ergebnis der DNA-Analyse steht auch über zwei Wochen nach dem Vorfall noch aus.

Mittlerweile deutet jedoch einiges darauf hin, dass es sich um einen Wolf gehandelt hat. Ein Blick auf die Karte des Amts für Landwirtschaft und Natur, welche Risse und Sichtungen von Wölfen im Kanton Bern zusammenfasst, zeigt nämlich, dass es seit dem Vorfall in Toffen in der Region zu vier weiteren Rissen gekommen ist, bei denen insgesamt fünf Schafe getötet wurden.