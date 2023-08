Mehrere Verletzte – Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf A1 bei Niederbipp Am Mittwoch knallte es auf dem Überholstreifen auf der A1 bei Niederbipp. Zwei Auto und ein Lieferwagen fuhren aufeinander auf. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Nach der Kollision zweier Autos und eines Lieferwagens auf der Autobahn A1 bei Niederbipp BE sind am Mittwochnachmittag mehrere Personen zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden. Ernsthaft verletzt worden sei niemand, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mit.

Gegen 15.30 Uhr kam es auf dem Überholstreifen in Fahrtrichtung Bern zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos und einem Lieferwagen. Zwei Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden und es kam zu grösseren Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte.

sda/sih

